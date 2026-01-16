Flick podjął najtrudniejszą decyzję. Poprosił gwiazdę o odejście

Hansi Flick ma za sobą jedną z najtrudniejszych decyzji od momentu objęcia Barcelony. Niemiecki trener poprosił Ronalda Araujo, by po zakończeniu sezonu odszedł z klubu - przekazuje portal El Nacional.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick podjął trudną decyzję w sprawie Araujo

Flick od początku stawiał na dobrą atmosferę i relacje z piłkarzami, dlatego wskazanie kogoś do odejścia nie było dla niego łatwe. W przypadku Araujo dał mu wiele szans, zwłaszcza po letnim odejściu Inigo Martíneza, gdy klub zdecydował się nie sprowadzać nowego środkowego obrońcy. Początek sezonu wyglądał obiecująco, ale szybko wróciły stare problemy. Błędy w grze i brak spokoju kosztowały zespół zbyt wiele.

Przełomowym momentem była czerwona kartka w meczu z Chelsea. Fala krytyki mocno uderzyła w Araujo, który psychicznie nie poradził sobie z sytuacją. Poprosił o przerwę w treningach i wyjechał do Izraela, gdzie szukał wyciszenia i odbudowy pewności siebie. Po powrocie jego pozycja w drużynie była już jednak bardzo słaba.

Najlepiej było to widać w meczu Pucharu Króla z Racingiem Santander. Flick rotował składem i dawał minuty zmiennikom, ale Araujo nie pojawił się na boisku nawet na chwilę. Dla sztabu szkoleniowego był to jasny sygnał, że Urugwajczyk nie jest już realną opcją.

W klubie panuje przekonanie, że najlepszym rozwiązaniem będzie sprzedaż obrońcy latem, zanim jego wartość rynkowa spadnie jeszcze bardziej. Flick docenia jego profesjonalizm i zachowanie w szatni, ale jasno daje do zrozumienia, że na boisku nie daje dziś gwarancji odpowiedniego poziomu.

