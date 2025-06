Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick - trener Barcelony

Pena, Fati, Torre oraz Romeu na wylocie z Barcelony

FC Barcelona otworzyła już letnie okienko transferowe, ściągając na Camp Nou zdolnego bramkarza – Joana Garcię. Kataloński klub prężnie pracuje nad kolejnym wzmocnieniem składu, prowadząc rozmowy z czołowym skrzydłowym La Ligi – Inakim Williamsem. Pozyskanie gwiazdora Athletiku Bilbao nie będzie łatwym zadaniem i wymaga wysiłku finansowego. Ponadto trzeba zmieścić się w limicie wynagrodzeń, a w tym celu mistrzowie Hiszpanii muszą pozbyć się kilku zawodników.

Jak poinformował w sobotni wieczór hiszpański serwis „Fichajes.net”, trener ekipy Dumy Katalonii – Hansi Flick – już zdecydował, których piłkarzy nie potrzebuje w swoim składzie. Niemiecki szkoleniowiec skreślił czterech zawodników – Inakiego Penę, Ansu Fatiego, Pablo Torre oraz Oriola Romeu. Ostatni z wymienionych w ostatnim czasie grał na zasadzie wypożyczenia w pobliskiej Gironie, a teraz przynajmniej na chwilę wrócił do zespołu Blaugrany, gdzie jednak nie ma dla niego miejsca.

Inny ze wspomnianej czwórki piłkarzy – Ansu Fati – najprawdopodobniej zasili szeregi AS Monaco. Według najnowszych doniesień mediów przeprowadzka uchodzącego niegdyś za wielki talent skrzydłowego do drużyny z Ligue 1 jest już bowiem na ostatniej prostej. Co do Inakiego Penii oraz Pablo Tore, to na razie nie wiadomo, gdzie wylądują młodzi Hiszpanie. Wydaje się, że zarówno bramkarz, jak i pomocnik mogą liczyć na propozycje z La Ligi. Ich przyszłość powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.