Flick i Deco zgodni. Barcelona planuje transfer gwiazdy

FC Barcelona planuje ruszyć latem po nowego obrońcę. Na radarze znalazł się Jeremie Frimpong - informuje dziennik Sport. Hansi Flick i Deco są zgodni co do wyboru celu transferowego.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jeremie Frimpong celem transferowym FC Barcelony

FC Barcelona w półfinale Ligi Mistrzów rywalizuje z Interem Mediolan. W pierwszym spotkaniu obu drużyn zawodnikiem meczu został Denzel Dumfries. Holender zaprezentował się zjawiskowo, zdobywając dwie bramki i notując asystę. Występ wahadłowego dał dużo do myślenia przedstawicielom Blaugrany. Okazuje się, że skłonił ich do sprowadzenia nowego obrońcy.

Celem na lato nie będzie jednak sam Dumfries. Katalończycy chcą zawodnika o podobnej charakterystyce co reprezentant Holandii, ale ich uwagę przykuł inny piłkarz. Hansi Flick i Deco są zgodni co do tego, że na Camp Nou powinien trafić Jeremie Frimpong.

Jak informuje dziennik Sport zarówno trener, jak i dyrektor sportowy Barcelony uważają, że Frimpong to idealny kandydat do wzmocnienia zespołu. Ich zdaniem drużynie potrzebny jest silny obrońca z dobrą grą w ofensywie, co gwarantuje piłkarz Bayeru Leverkusen.

Problem w tym, że Frimpong może okazać się zbyt drogi dla Katalończyków. Wartość rynkowa piłkarza szacowana jest na 50 milionów euro. Na dodatek transferem Holendra zainteresowani są giganci Premier League w tym m.in. Liverpool, który szuka następcy Trenta Alexandra-Arnolda.

Gdyby nie udało się pozyskać Frimponga, to na liście życzeń znajdują się także Vanderson z AS Monaco oraz Dodo z Fiorentiny. Aktualnie ze względu na kontuzję Julesa Kounde na prawy boku obrony występuje Hector Fort, a także nominalny stoper – Eric Garcia.