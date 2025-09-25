Flick chce gwiazdę z Bundesligi. Na ten transfer stać Barcelonę

13:01, 25. września 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Robert Lewandowski być może rozgrywa ostatni sezon w barwach Barcelony. Według „Bild” Hansi Flick wskazał Serhou Guirassy’ego z Borussii Dortmund jako realną opcję do zastąpienia Polaka w ataku Blaugrany.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Guirassy na liście życzeń FC Barcelony

Robert Lewandowski ma 37 lat. Jego kontrakt z Barceloną wygasa w czerwcu przyszłego roku. Wszystko wskazuje na to, że to może być finałowy sezon w Hiszpanii, a klub rozpoczął już poszukiwania nowego napastnika. Wcześniej w mediach pojawiało się nazwisko Juliana Alvareza, a teraz do gry wszedł Serhou Guirassy.

Według doniesień „Bild”, trener Hansi Flick mocno ceni gwiazdora Borussii Dortmund. Guirassy w poprzedniej kampanii strzelił 38 goli we wszystkich rozgrywkach, w tym 13 w Lidze Mistrzów, gdzie został królem strzelców. Nic dziwnego, że znalazł się w notesie katalońskiego sztabu.

POLECAMY TAKŻE

Lamine Yamal
Dwa warunki do transferu Yamala. Wiadomo, że 250 mln euro to za mało
Hansi Flick i Lamine Yamal
Yamal poparł wielki transfer Barcelony. Flick mówi „stop”
Lamine Yamal
Yamal ma stworzyć duet marzeń. Barcelona chce światową gwiazdę

Barcelona zdaje sobie sprawę, że rynek napastników jest obecnie trudny. Wielu czołowych snajperów zmieniło kluby w ostatnich oknach transferowych, a ceny kolejnych są zaporowe. Dlatego Guirassy jawi się jako opcja realistyczna. Jego kontrakt zawiera klauzulę wykupu w wysokości około 60 milionów euro, obowiązującą od lata przyszłego roku.

Prezydent Joan Laporta marzy o głośnym transferze na miarę nowej ery klubu, ale ograniczenia finansowe mogą wymusić bardziej pragmatyczny ruch. Flick uważa, że Guirassy jest zawodnikiem, który szybko odnalazłby się w jego koncepcji i zagwarantował odpowiednią jakość.

Na stole pojawiają się również inne pomysły. Jednym z nich jest przesunięcie Ferrana Torresa do roli środkowego napastnika. Jednak w Barcelonie nikt nie ma wątpliwości, że odejście Lewandowskiego wymaga sprowadzenia snajpera na wysokim poziomie. Guirassy może być właśnie tym piłkarzem.

Zobacz również: Gwiazdor Barcelony załamany. Ta informacja rozbiła go psychicznie