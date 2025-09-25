Flick chce gwiazdę z Bundesligi. Na ten transfer stać Barcelonę

Robert Lewandowski być może rozgrywa ostatni sezon w barwach Barcelony. Według „Bild” Hansi Flick wskazał Serhou Guirassy’ego z Borussii Dortmund jako realną opcję do zastąpienia Polaka w ataku Blaugrany.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Guirassy na liście życzeń FC Barcelony

Robert Lewandowski ma 37 lat. Jego kontrakt z Barceloną wygasa w czerwcu przyszłego roku. Wszystko wskazuje na to, że to może być finałowy sezon w Hiszpanii, a klub rozpoczął już poszukiwania nowego napastnika. Wcześniej w mediach pojawiało się nazwisko Juliana Alvareza, a teraz do gry wszedł Serhou Guirassy.

Według doniesień „Bild”, trener Hansi Flick mocno ceni gwiazdora Borussii Dortmund. Guirassy w poprzedniej kampanii strzelił 38 goli we wszystkich rozgrywkach, w tym 13 w Lidze Mistrzów, gdzie został królem strzelców. Nic dziwnego, że znalazł się w notesie katalońskiego sztabu.

Barcelona zdaje sobie sprawę, że rynek napastników jest obecnie trudny. Wielu czołowych snajperów zmieniło kluby w ostatnich oknach transferowych, a ceny kolejnych są zaporowe. Dlatego Guirassy jawi się jako opcja realistyczna. Jego kontrakt zawiera klauzulę wykupu w wysokości około 60 milionów euro, obowiązującą od lata przyszłego roku.

Prezydent Joan Laporta marzy o głośnym transferze na miarę nowej ery klubu, ale ograniczenia finansowe mogą wymusić bardziej pragmatyczny ruch. Flick uważa, że Guirassy jest zawodnikiem, który szybko odnalazłby się w jego koncepcji i zagwarantował odpowiednią jakość.

Na stole pojawiają się również inne pomysły. Jednym z nich jest przesunięcie Ferrana Torresa do roli środkowego napastnika. Jednak w Barcelonie nikt nie ma wątpliwości, że odejście Lewandowskiego wymaga sprowadzenia snajpera na wysokim poziomie. Guirassy może być właśnie tym piłkarzem.

