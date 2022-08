PressFocus Na zdjęciu: Roberto Firmino

Liverpool spróbuje jeszcze w tym okienku sprowadzić Leandro Paredesa. Co ciekawe, The Reds są skłonni zaoferować Paris Saint-Germain wymianę, w wyniku której do stolicy Francji trafiłby Roberto Firmino.

Liczne kontuzje miały wpływ na kiepski początek sezonu w wykonaniu Liverpoolu

Skutki absencji najwidoczniejsze są w drugiej linii

The Reds spróbują sprowadzić Paredesa z PSG. W przeciwnym kierunku może zaś trafić Roberto Firmino

Firmino dołączy do paryskiego gwiazdozbioru? Liverpool chce pomocnika PSG

Liverpool rozpoczął sezon od sięgnięcia po Tarczę Wspólnoty. Mecz przeciwko Manchesterowi City był bardzo udany w wykonaniu The Reds. Niestety, wicemistrzowie Anglii nie poszli za ciosem już w rozgrywkach Premier League. Po trzech kolejkach mają na koncie zaledwie dwa punkty, a niedawna porażka w prestiżowym starciu z Manchesterem United była bardzo bolesna.

Chociaż Juergen Klopp kilkukrotnie powtarzał, że jego klub nie zamierza rozwiązywać problemów transferami, ale teraz Niemiec mógł zmienić zdanie. Na początku sezonu poważnej kontuzji doznał Thiago Alcantara, niezdolny do gry pozostaje też Naby Keita. Druga linia Liverpoolu prezentuje się słabo, a zespół nie może pozwolić sobie na kolejne utraty punktów. Calciomercato donosi, że The Reds zamierzają sprowadzić Leandro Paredesa. Pomocnik Paris Saint-Germain od dawna podoba się Kloppowi i chciałby go prowadzić. Liverpool nie zamierza jednak wydawać znacznej ilości pieniędzy na Argentyńczyka. Anglicy najchętniej doprowadziliby do wymiany. W jej wyniku na Parc des Princes wylądowałby Roberto Firmino. Brazylijczyk już w zeszłym sezonie nie mógł liczyć na regularną grę. Choć odszedł Sadio Mane, przybycie Darwina Nuneza na pewno nie poprawi sytuacji byłego gracza Hoffenheim. Włoskie źródło podaje, iż taka wymiana jest możliwa. Obaj piłkarze mają zbliżoną wartość rynkową i są otwarci na zmianę barw.

