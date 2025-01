PA Images / PRiME Media Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i Fikayo Tomori

Fikayo Tomori zaoferowany Chelsea. Wróci do Londynu?

Fikayo Tomori może rozstać się z Milanem podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Sam piłkarz chciałby zmienić otoczenie, a włoski klub najprawdopodobniej nie będzie stawał mu na przeszkodzie. W ostatnich tygodniach 27-letni stoper był łączony z Juventusem, Aston Villą oraz Newcastle United. Niewykluczone, że doświadczony obrońca rzeczywiście wróci na Wyspy Brytyjskie, bo media przemierzają go do kolejnego giganta.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jak ujawnił Sacha Tavolieri, Fikayo Tomori został bowiem zaoferowany Chelsea. Dla pięciokrotnego reprezentanta Anglii byłby to wielki powrót na Stamford Bridge. Przypomnijmy, że urodzony w Kanadzie piłkarz jest wychowankiem akademii Niebieskich, jednak w pierwszym zespole nigdy nie zabłysnął. Doświadczony stoper w seniorach Chelsea rozegrał łącznie 27 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Na taki stan rzeczy na pewno wpływ miały liczne wypożyczenia.

Chelsea nie wyklucza ponownego związania się z 27-latkiem, ale musi zostać spełniony jeden, istotny warunek. Najpierw londyńczycy musieliby pozbyć się jednego ze swoich obrońców, a konkretniej Axela Disasiego, który póki co nie do końca spełnia pokładane w nim oczekiwania. Gdyby tak się stało, to Fikayo Tomori po prostu zająłby miejsce wspomnianego francuskiego defensora. Wychowanek drużyny The Blues z powodzeniem występuje w lidze włoskiej od stycznia 2021 roku.