FIFA ogłosiła transferowy raport. Padł światowy rekord. Polska w tyle. Szokujące różnice. Podajemy dokładne dane

Choć zimowe okienko transferowe uchodzi za spokojniejsze niż letnie, to z najświeższego raportu FIFA wynika, że ten styczeń był rekordowy. W zestawieniu znalazła się też Polska. I tu wygląda to dość dramatycznie. Podajemy dokładne wyliczenia.

Paolo Romiti /Alamy Na zdjęciu: Siedziba FIFA

Kluby wydały ponad 2 miliardy dolarów!

W piątkowe południe FIFA ogłosiła transferowy raport, podsumowując to co pod tym względem wydarzyło się w światowej piłce od 1 stycznia do 4 lutego. Jak się okazuje, takiego okienka w historii futbolu jeszcze nie było. Kluby z wszystkich kontynentów przeprowadziły 5863 transfery międzynarodowe, wydając na piłkarzy 2,35 miliarda dolarów! Zarówno pod względem kwot jak i liczby transferów jest to okienko historyczne.

To samo można powiedzieć o transferowym rynku kobiet. We wspomnianym okresie przeprowadzono 455 transferów międzynarodowych, a suma transakcji wyniosła 5,8 miliona dolarów. W tym przypadku to również rekordowy styczeń.



W raporcie jest mnóstwo szczegółowych danych, można na przykład sprawdzić średni wiek piłkarza zmieniającego klub. W tym okienku to 24,9 lat. A średnia kwota transferu, to 2,27 mln dolarów. Można również sprawdzić aktywność poszczególnych federacji i porównać je z innymi. Jeśli chodzi o Polskę, to cóż… Nie po raz pierwszy wychodzi na to, że jesteśmy ubogimi krewnymi. I to dosłownie.

Polska wypada blado

Z raportu FIFA wynika, że w styczniu polskie kluby przeprowadziły 50 transferów “do”, za które wydały w sumie 4,7 mln dolarów. Doszło też do 59 transferów out, co przyniosło naszym klubom 6,76 mln dolarów. Dla porównania: w tym samym czasie czeskie kluby sprowadziły 40 piłkarzy płacąc za nich 12, 4 mln dolarów. Ligę czeską opuściło za to 39 graczy, a suma ich sprzedaży to 32,5 mln dolarów.

Ciekawie wypada też porównanie ze Szwecją, z której do Polski trafiło w tym okienku kilku piłkarzy. Szwedzi sprowadzili 51 graczy za 11,7 mln dolarów, ale sprzedali aż 98, za ponad 65 mln dolarów.



Oczywiście, do największych nawet nie ma się co porównywać. Angielskie kluby wydały w tym okienku 622 mln dolarów, niemieckie 296 mln, francuskie 224 mln, włoskie 210 mln, a hiszpańskie 43,5 mln. Kluby amerykańskie też nieźle – 145 mln dolarów. Cały raport można przeczytać TUTAJ