Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ferran Jutgla

Ferran Jutgla na celowniku Arsenalu

Jednym z głównych celów Arsenalu w letnim okienku transferowym jest poważne wzmocnienie formacji ofensywnej. Linię ataku drużyny Kanonierów może zasilić nawet kilku nowych zawodników. W ostatnim czasie z przeprowadzką na Emirates Stadium byli łączeni Benjamin Sesko, Anthony Gordon, Nico Williams czy Viktor Gyokeres. Lista kandydatów stale się wydłuża, a najnowszym nazwiskiem jest Ferran Jutgla – ujawnił w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

To 26-letni napastnik, który na co dzień przywdziewa koszulkę Club Brugge. Mierzący 175 centymetrów atakujący jest czołowym snajperem w lidze belgijskiej, co jak widać, nie umknęło uwadze skautów angielskiego giganta. Wydaje się, że Ferran Jutgla pełniłby rolę rezerwowego w zespole The Gunners, ponieważ Arsenal planuje sprowadzić również napastnika z prawdziwego zdarzenia. Gwiazdka Jupiler Pro League nie byłaby droga i kosztowałaby nieco ponad 10 milionów euro.

Hiszpański zawodnik z powodzeniem występuje w barwach Club Brugge od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Jan Breydel Stadion za 5 milionów euro z Barcelony. Ferran Jutgla zdążył zadebiutować w La Lidze, rozgrywając 6 meczów i zdobywając 1 bramkę na boiskach hiszpańskiej ekstraklasy. W minionym sezonie środkowy napastnik drużyny z Brugii pojawił się na murawie w 54 spotkaniach, strzelił 14 goli oraz zanotował 7 asyst. Aktualny kontrakt wychowanka Espanyolu Barcelona obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.