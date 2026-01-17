Fernandez postawi na nowy klub?! Gigant zaplanował jego transfer

10:22, 17. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  L'Equipe

Enzo Fernandez trafił na radary Paris Saint-Germain. Gwiazdor myśli o opuszczeniu Chelsea po odejściu trenera. Paryżanie pragną wykorzystać sytuację - informuje "L'Equipe".

Enzo Fernandez
fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Fernandez opuści Chelsea? Zgłasza się PSG

Enzo Fernandez od stycznia 2023 roku gra dla Chelsea. Jego forma eksplodowała przy okazji mistrzostw świata w Katarze. Na fali sukcesu Benfica zainkasowała za niego aż 121 milionów euro, co na tamten moment było rekordem transferowym w Premier League. Z Argentyńczykiem wiązano na Stamford Bridge olbrzymie oczekiwania, ale z perspektywy czasu nie udało mu się ich spełnić.

Fernandez to oczywiście jeden z liderów drużyny, natomiast nie robi wielkiej różnicy. Błyskawicznie przyćmił go Cole Palmer, który jest największą gwiazdą zespołu. W środku pola wyżej ceniony jest natomiast Moises Caicedo, który rozkochał w sobie fanów The Blues. Ostatnie zawirowania w klubie mogą skłonić Argentyńczyka do zmiany otoczenia. Bardzo dobrze współpracowało mu się z Enzo Marescą, a jego rola w zespole po zatrudnieniu Liama Roseniora jest niepewna. Właśnie z tego względu rozgląda się za możliwościami, a zainteresowanie jego usługami wykazuje francuski gigant.

Paris Saint-Germain dostrzega w Fernandezie brakujące ogniwo środka pola. Na Parc des Princes miałby stworzyć kompletny tercet z Vitinhą oraz Rubenem Nevesem. „L’Equipe” sugeruje, że ten transfer może się wydarzyć podczas letniego okienka. Wówczas Chelsea planuje mocną przebudowę kadry i praktycznie żaden piłkarz nie może być pewny przyszłości w Londynie.