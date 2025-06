ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Fermin Lopez

Fermin Lopez na radarze Al-Ahli. Dojdzie do transferu?

FC Barcelona pracuje nad transferem Nico Williamsa, co może wiązać się z odejściem kilku zawodników z drużyny Blaugrany. Kataloński klub musi bowiem zmieścić się w limitach wynagrodzeń, a do tego zapewne konieczne będą rozstania. Jednym z kandydatów do opuszczenia Camp Nou jest Fermin Lopez, który wzbudza spore zainteresowanie na rynku. W ostatnim czasie ofensywny pomocnik był łączony z Chelsea oraz Bayernem Monachium.

Teraz do walki o zakontraktowanie dwukrotnego reprezentanta Hiszpanii dołączyło Al-Ahli – tak przynajmniej wynika z najnowszych wieści przekazanych przez kataloński dziennik „SPORT”. Fermin Lopez na Bliskim Wschodzie mógłby liczyć na astronomiczne zarobki. 22-letni piłkarz dotychczas był zdecydowany na pozostanie w Barcelonie, ale zobaczymy, jak zareaguje na niezwykle kuszącą pod względem finansowym ofertę z Arabii Saudyjskiej.

Fermin Lopez trafił do La Masii w 2016 roku, a wcześniej szkolił swoje umiejętności w akademii Realu Betis. W połowie 2023 roku zdolny pomocnik stał się pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny Barcelony i od tamtej pory odgrywa znaczącą rolę w ekipie Blaugrany. W minionym sezonie hiszpański playmaker rozegrał 46 meczów, strzelił 8 goli oraz zaliczył 10 asyst. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro.

Aktualny kontrakt Fermina Lopeza z Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.