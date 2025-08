Szymański dostał ofertę z czołowej ligi. Mourinho zdecydował

fot. NurPhoto SRL Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Mourinho sprzeciwia się sprzedaży Szymańskiego

Sebastian Szymański ma za sobą dwa sezony spędzone w Fenerbahce. Debiutancka kampania była w jego wykonaniu znakomita, dlatego niezwłocznie łączono go z transferem do którejś z czołowych europejskich lig. Choć ostatnie miesiące nie były już tak imponujące, nazwisko polskiego pomocnika w dalszym ciągu znajduje się na listach życzeń ekip, które na co dzień występują w mocniejszych rozgrywkach.

W tureckich mediach przewijały się informacje, że Fenerbahce jest otwarte na sprzedaż Szymańskiego i pochyli się nad ofertami. Do tej pory mówiło się o nim głównie w kontekście przeprowadzki do Włoch – zabiega o niego chociażby Lazio, a wcześniej także Milan oraz Napoli. Tomasz Włodarczyk twierdzi, że Fenerbahce otrzymało konkretną ofertę z innego klubu, który również występuje w lidze TOP 5 Europy.

Krytycznie do pomysłu sprzedaży Szymańskiego podchodzi sam Jose Mourinho, który wysoko go ceni i nie chce się z nim rozstawać. Oznacza to, że obecnie nie ma tematu jego odejścia z klubu. Fenerbahce przyjrzy się jedynie propozycji z gatunku tych „nie do odrzucenia”, choć priorytetem jest oczywiście zatrzymanie go w drużynie.

🚨Fenerbahce ma na stole ofertę za Sebastiana Szymańskiego z ligi TOP 5, ale nie podejmuje negocjacji. Nawet za bardzo duże pieniądze.



Jose Mourinho chce zatrzymać Polaka:



▶️ https://t.co/DvH4oYfWZZ pic.twitter.com/Rx6KmL5YKt — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) August 4, 2025

W sezonie 2024/2025 26-latek był ważną postacią Fenerbahce. Mourinho regularnie z niego korzystał, dlatego uzbierał w sumie 53 spotkania, co przełożyło się na siedem bramek oraz dziewięć asyst.