CTK / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Rasmus Hojlund łączony z wypożyczeniem do Fenerbahce

Jose Mourinho w latach 2016-2018 był menadżerem Manchesteru United. Obecnie legendarny The Special One pracuje w Turcji, gdzie odpowiada za wyniki Fenerbahce. W drużynie ze Stambułu ma okazję współpracować z Sofyanem Amrabatem i Fredem, czyli byłymi zawodnikami Czerwonych Diabłów. Istnieje szansa, że w przyszłości do tej dwójki dołączy również inny zawodnik związany z Old Trafford.

Najnowsze informacje transferowe dotyczące Fenerbahce uaktualnił dziennikarz Ersan Serdal. Według niego klub ze Stambułu zainteresował się usługami Rasmusa Hojlunda, czyli młodej gwiazdy Manchesteru United. Natomiast, aby transfer Duńczyka doszedł do skutku, wcześniej muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki.

Po pierwsze Czerwone Diabły muszą pozyskać Viktora Gyokeresa bądź innego napastnika w zimowym oknie transferowym. Następnie Fenerbahce musi znaleźć kupca na Youssefa En-Nesyri’ego. Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, wtedy Żółte Kanarki skierują swoją uwagę na pozyskanie Rasmusa Hojlunda. Jak zaznacza dziennikarz, napastnik miałby przenieść się do Turcji na półtoraroczne wypożyczenie.

Hojlund odkąd dołączył do Manchesteru United w 2023 roku, rozegrał w barwach klubu 57 spotkań. W tym czasie udało mu się zdobyć 20 bramek i zaliczyć 3 asysty. Kontrakt reprezentanta Danii z Czerwonymi Diabłami obowiązuje do czerwca 2028 roku.