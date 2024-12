Chelsea gotowa oddać Mudryka. Ten klub ma największe szanse

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mychajło Mudryk

Newcastle faworytem do wypożyczenia w styczniu Mudryka

Chelsea odkąd władze w klubie przejął Todd Boehly nie oszczędza na wydatkach na rynku transferowym. The Blues za kadencji amerykańskiego właściciela wydali już ponad miliard euro na wzmocnienia. Jednym z droższych wydatków była transakcja z udziałem reprezentanta Ukrainy – Mychajło Mudryka. Londyńczycy zapłacili za niego Szachtarowi Donieck aż 70 milionów euro.

Skrzydłowy zza naszej wschodniej granicy trafił do Chelsea zimą 2023 roku. Natomiast dotychczasowy pobyt 23-latka w Anglii nie należy do udanych. Mudryk zupełnie nie potrafi się odnaleźć w nowym zespole, czego dowodem są jego kiepskie wyniki.

Do formy z czasów gry w Szachtarze nie mógł go przywrócić ani Mauricio Pochettino, ani Enzo Maresca. Wszystko wskazuje na to, że cierpliwość Chelsea do zawodnika wyczerpała się, a Mudryk niebawem może opuścić Stamford Bridge. Z wieści portalu caughtoffside.com wynika, że The Blues są gotowi, aby wypożyczyć piłkarza w trakcie zimowego okna transferowego.

Następnym klubem Mudryka ma zostać Newcastle. Fanem ukraińskiego skrzydłowego jest szkoleniowiec The Magpies – Eddie Howe. W nowym zespole wychowanek Szachtara miałby pełnić rolę następcy Anthony’ego Gordona, który być może przejdzie do Liverpoolu.

Mudryk podczas pobytu w Londynie rozegrał dla Chelsea łącznie 73 mecze, w których zdobył 10 goli i zaliczył 9 asyst. Obecna umowa z klubem obowiązuje do czerwca 2031 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 30 milionów euro.