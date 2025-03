Obrońca Juventusu może wylądować w Premier League

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Federico Gatti

Federico Gatti na celowniku Newcastle United

Newcastle United podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej wzmocni linię obrony. Szkoleniowiec zespołu Srok – Eddie Howe – poprosił bowiem klubowych włodarzy o zwiększenie rywalizacji na pozycji stopera. Dlatego działacze z St James’ Park bacznie monitorują rynek w poszukiwaniu najlepszego kandydata. Jak poinformował włoski serwis “TuttoJuve.com”, na radar zdobywcy Pucharu Ligi Angielskiej trafił Federico Gatti z Juventusu.

26-letni defensor jest podstawowym piłkarzem zespołu Starej Damy, więc taki transfer na pewno nie będzie łatwy do zrealizowania. Newcastle United podobno złożyło już zapytanie w sprawie Federico Gattiego, mając nadzieję, że zdoła przekonać Juventus do sprzedaży sześciokrotnego reprezentanta Włoch. Na korzyść angielskiego klubu może działać fakt, iż środkowy obrońca wciąż nie porozumiał się ze swoim obecnym pracodawcą co do przedłużenia kontraktu, mimo trwających rozmów.

Mierzący 190 centymetrów stoper z powodzeniem występuje w barwach ekipy Bianconerich od czerwca 2022 roku, kiedy trafił na Allianz Stadium za 9 milionów euro z Frosinone Calcio, skąd wypłynął na szerokie, piłkarskie wody. W trwającej kampanii rosły defensor rozegrał 39 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 2 asysty. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Federico Gattiego na około 25 milionów euro.