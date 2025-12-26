Federico Chiesa wkrótce może opuścić szeregi Liverpoolu. Jak się okazuje, włoski skrzydłowy może wrócić do ojczyzny. Zawodnik The Reds znalazł się bowiem na celowniku Interu Mediolan - donosi Fcinter1908.it.

Inter Mediolan chce Federico Chiesę

Federico Chiesa w ubiegłorocznym letnim okienku transferowym zdecydował się na wyjazd do Włoch. Mistrz Europy z 2020 roku postanowił dołączyć do Liverpoolu. Transfer na papierze wydawał się nie mieć wad, ale na Anfield Road mogą być rozczarowani skrzydłowym. Wychowanek Fiorentiny ma spore problemy zdrowotne i omija dużą liczbę meczów.

W mediach bardzo często przewija się temat Federico Chiesy. Włoski skrzydłowy gra rzadko, przez co często jest łączony z odejściem. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości zawodnika Liverpoolu przekazuje serwis Fcinter1908.it. Otóż reprezentant Italii faktycznie już zimą może zmienić barwy klubowe. Skrzydłowy znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Interu Mediolan.

To nie pierwszy raz, kiedy Federico Chiesa jest łączony z obecnym wicemistrzem Italii. W zasadzie każdy czołowy klub Serie A obserwuje sytuację wychowanka Fiorentiny. Teraz jednak jest naprawdę blisko powrotu Włocha do ojczyzny. Czas pokaże, czy finalnie przeprowadzka na Stadio Giuseppe Meazza dojdzie do skutku.

Federico Chiesa w trwającej kampanii rozegrał 17 spotkań w koszulce Liverpoolu. Reprezentant Włoch zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik The Reds może również pochwalić się trzema asystami.