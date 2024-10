fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Reece James

Reece James może jednak nie trafić w FC Barcelonie

FC Barcelona w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze, mając na swoim koncie osiem zwycięstw w dziewięciu kolejkach La Liga. Tym samym Katalończycy są na dzisiaj liderem rozgrywek. Jednocześnie władze klubu rozglądają się za wzmocnieniami w obronie, o czym donosi Football Insider.

W ostatnim czasie łączony z przeprowadzką do ekipy z Camp Nou był między innymi Reece James. Kłopoty zdrowotne jednak sprawiają, że transfer z udziałem zawodnika do Barcelony się oddala. W poprzedniej kampanii James wystąpił w zaledwie 11 meczach. Z kolei w tym sezonie nie miał jeszcze okazji do tego, aby zagrać.

Barca w związku z kłopotami na prawej obronie mogłaby zyskać, gdyby pozyskała piłkarza Chelsea. Niemniej ostatnie kontuzje Jamesa sprawia, że takie rozwiązanie wiąże się z ogromnym ryzykiem. Mimo że obrońca ma duży potencjał, to trudno określić, jaka będzie jego dyspozycja po dojściu do pełnej sprawności.

16-krotny reprezentant Anglii trafił to wychowanek Chelsea, który w międzyczasie był też na wypożyczeniu w Wigan. Do pierwszej drużyny The Blues trafił w lipcu 2019 roku. James jak dotąd rozegrał w Premier League łącznie 108 meczów, notując w nich siedem trafień i 16 asyst. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

