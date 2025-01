fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Raphinha ma pomóc dopiąć duże transfery FC Barcelonie

FC Barcelona ma zamiar w trakcie letniej sesji transferowej solidnie się wzmocnić. Niemniej w związku z tym, że sytuacja ekonomiczna klubu nie jest wymarzona, to realny scenariusz zakłada, że jeden z kluczowych graczy będzie musiał w niedalekiej przyszłości zakończyć współpracę z Katalończykami. Wieści przekazał portal Fichajes.net.

Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

Źródło podaje, że Raphinha może zostać niebawem sprzedany. Brazylijczyk w tej kampanii zaprezentował się z dobrej strony, co ma wpływ na wartość piłkarza. Dodając do tego fakt, że zawodnik ma kontrakt ważny do 2027 roku, to Barca za transfer z udziałem gracza może zarobić mniej więcej 80 milionów euro.

Środki z transakcji z udziałem zawodnika mogłyby zostać przeznaczone przez Barcę na dwa naprawdę solidne wzmocnienia. Na liście życzeń Blaugrany cały czas są Jamal Musiala z Bayernu Monachium i Nico Williams z Athletic Bilbao. Każdy z zawodników jest uważany za jeden z priorytetów dla trenera Hansiego Flicka na najbliższe letnie okno transferowe.

Od dłuższego czasu nie brakuje przekazów w mediach, sugerujących, że Joan Laporta chce latem solidnie wzmocnić drużynę. Jednocześnie celem prezydenta Katalończyków jest pozyskanie młodych i perspektywicznych graczy, na którym Barca może liczyć długofalowo.

Czytaj więcej: Cole Palmer zmieni klub za 200 milionów? Gigant gotowy na taki ruch