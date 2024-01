fot. Imago / EMMA WALLSKOG Na zdjęciu: Lucas Bergvall

Nie milkną doniesienia dotyczące pozyskania przez FC Barcelonę reprezentanta Szwecji

Dziennikarz Matteo Moretto dał do zrozumienia, że coraz bliżej dołączenia do hiszpańskiej ekipy jest Lucas Bergvall

17-latek jest wyceniany na pięć milionów euro

Lucas Bergvall ma zasilić FC Barcelonę

FC Barcelona w tym sezonie rywalizuje w La Liga o obronę mistrzowskiego tytuły. Blaugrana chce też namieszać w europejskich pucharach. Władze klubu myślą natomiast o wzmocnieniach drużyny latem.

Według informacji dziennikarza Matteo Moretto nowym graczem Barcy ma zostać w czerwcu Lucas Bergvall. Rozmowy w sprawie przeprowadzki piłkarza do Hiszpanii są już na zaawansowanym etapie. Chociaż pojawiały się głosy, że zawodnik może jeszcze w trakcie trwającej sesji transferowej trafić do ekipy Xaviego Hernandeza, to źródło wprost przekonuje, że nie ma takiego tematu.

Llevamos varias semanas informando sobre la negociación Bergvall-Barça y ahora ha entrado en su fase más caliente.



El tema progresa positivamente.



⤵️🇸🇪 https://t.co/GY2f2ocsIq — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 22, 2024

17-letni zawodnik jest uważany za wielki talent szwedzkiej piłki. Mimo młodego wieku Bergvall ma już na swoim koncie jeden występ w reprezentacji Szwecji. Środkowy pomocnik jest wyceniany na pięć milionów euro. Obecna umowa Bergvalla z Djurgarden obowiązuje do końca grudnia 2025 roku.