FC Barcelona poluje na włoskiego asa. Chodzi o gracza Interu

fot. David Ribeiro / Alamy

Alessandro Bastoni może zamienić Inter Mediolan na FC Barcelonę

FC Barcelona ma za sobą przegrany dwumecz z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Katalończycy po kapitalnej rywalizacji finalnie zakończył udział w rozgrywkach w półfinale. Jednocześnie władze giganta La Liga zwróciły uwagę na jednego z defensorów Nerazzurrich, o czym informuje portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że Barca poważnie zainteresowała się pozyskaniem Alessandro Bastoniego. Zwolennikiem takiego ruchu ma być przede wszystkim dyrektor sportowy Deca, który twierdzi, że reprezentant Włoch idealnie swoim profilem pasuje do drużyny dowodzonej przez Hansiego Flicka.

Bastoni to wychowanek Atalanty, który trafił do Interu w sierpniu 2017 roku. Kosztował wówczas ponad 31 milionów euro. W międzyczasie zawodnik był wypożyczany do Atalanty czy Parmy. Niemniej od 2019 roku piłkarz nieprzerwanie jest już graczem ekipy ze Stadio Giuseppe Meazza.

Aktualny kontrakt Bastoniego z Interem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość 35-krotnego reprezentanta Włoch kształtuje się natomiast w wysokości 80 milionów euro. W tej kampanii zawodnik wystąpił jak na razie w 50 meczach, notując w nich jedno trafienie i pięć kluczowych podań. Okazję na poprawę swojego bilansu gracz może mieć przy okazji potyczki 36. kolejki Serie A przeciwko Torino.

