fot. PressFocus Na zdjęciu: Ansu Fati

FC Barcelona musi tego lata rozstać się z kilkoma zbędnymi piłkarzami

W grupie zawodników, która może odejść, jest Ansu Fati

Tajemniczy klub z Premier League złożył ofertę za skrzydłowego

Duma Katalonii sprzeda wychowanka?

W minionym sezonie Ansu Fati nie sprostał oczekiwaniom, wielokrotnie zawodząc kibiców oraz sztab szkoleniowy. Prognozowano nawet jego wyprowadzkę z Camp Nou, choć po przenosinach Ousmane’a Dembele do Paris Saint-Germain czeka go łatwiejsza walka o pierwszą jedenastkę. FC Barcelona nie wyklucza jednak sprzedaży, która pozwoli ściągnąć nowych zawodników.

Gerard Romero poinformował, że Duma Katalonii otrzymała w ostatnich godzinach ofertę za Fatiego w wysokości 50 milionów euro. Pochodzi ona od tajemniczego klubu z Premier League. Dziennikarz zdradził, że nie gra on w Lidze Mistrzów. Może to sugerować, że propozycja pochodzi z Chelsea, Liverpoolu, Tottenhamu bądź Aston Villi.

☎️ Klub z Premier League złożył ofertę za Ansu Fatiego w ostatnich godzinach. Mówi się w kwocie w wysokości 50M euro. Ten klub nie gra w Lidze Mistrzów. [@gerardromero] (1️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) August 8, 2023

Wiele zależy od samego reprezentanta Hiszpanii. Wizja braku gry w Lidze Mistrzów może go odpowiednio zniechęcić do transferu. Jeśli jednak FC Barcelona będzie zainteresowana rozstaniem, istnieją spore szanse na dojście do porozumienia.

Zobacz również: Słonina o krok od wypożyczenia. Chelsea ma plan na młodego bramkarza