Letnie okno transferowe zostało dopiero co zamknięte, ale w Barcelonie myślą już o kolejnych transferach. Jak informuje Mundo Deportivo wśród zawodników, którym dokładnie przygląda się Duma Katalonii jest Youri Tielemans.

FC Barcelona poszukuje nowego pomocnika o określonych predyspozycjach fizycznych i technicznych

Jak informuje Mundo Deportivo wśród kandydatów znajduje się pomocnik Leicester City Youri Tielemans

Tielemans na celowniku Barcelony

24-letni Youri Tielemans jest aktualnie zawodnikiem Leicester City. Z klubem Premier League, w którym występuje od stycznia 2019 roku, jest związany umową do czerwca 2023 roku. Sam piłkarz nie jest na razie zainteresowany jej przedłużenie, co tylko zwiększa spekulacje na temat jego przyszłości.

Środkowy pomocnik już wkrótce może być atrakcyjną opcją dla wielu klubów, także dla Barcelony. Według informacji Mundo Deportivo klub z Camp Nou już od jakiegoś czasu bacznie przygląda się Tielemansowi, który ma być dla niego interesujący ze względu na swoją charakterystykę fizyczną i techniczną. Duma Katalonii poszukuje bowiem zawodnika z określonym predyspozycjami fizycznymi, a reprezentant Belgii takie posiada.

Hiszpański dziennik zaznacza jednak, że choć zainteresowanie ze strony Barcelony istnieje, to nie jest on aktualnie priorytetem katalońskiego klubu. Z drugiej strony o sprowadzenie Belga na Camp Nou wcale nie byłoby łatwo, bowiem jego nazwisko znajduje się również na liście takich klubów jak Real Madryt, Manchester United czy Liverpool.

Barcelona o zawodnika o takich charakterystyce zabiegała już latem. Trener Ronald Koeman chciał sprowadzić do drużyny swojego rodaka Georginio Wijnalduma, ale ten ostatecznie zdecydował się na przenosiny do Paris Saint-Germain. Z przejściem na Camp Nou łączony był również piłkarz Atletico Madryt Saul Niguez, który miał trafić do stolicy Katalonii w ramach rozliczenia za Antoine’a Griezmanna. Ostatecznie jednak do takiej wymiany nie doszło, a hiszpański pomocnik dołączył do londyńskiej Chelsea.

Zobacz także: Barcelona zaprezentowała nowego napastnika