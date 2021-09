Luuk de Jong był bohaterem jednego z najbardziej zaskakujących transferów podczas letniego okna transferowego. Tuż przed jego zamknięciem holenderski napastnik przeniósł się z Sevilli do Barcelony.

Luuk de Jong w ostatnim dniu letniego okna transferowego został zawodnikiem Barcelony

31-letni napastnik przeszedł do katalońskiego klubu na zasadzie wypożyczenia w Sevilli

W czwartek odbyła się oficjalna prezentacja De Jonga na Camp Nou jako nowego piłkarza Dumy Katalonii

Luuk de Jong zaprezentowany na Camp Nou

Władze katalońskiego klubu zdecydowały się sięgnąć po 31-letniego Luuka de Jonga, po tym jak z klubem pożegnał się wracający do Atletico Madryt Antoine Griezmann. Holenderskiego napastnika, który na Camp Nou trafił na zasadzie wypożyczenia z Sevilli, bardzo dobrze zna obecny szkoleniowiec Dumy Katalonii Ronald Koeman. Obaj współpracowali ze sobą w reprezentacji Holandii.

W czwartkowe popołudnie odbyła się oficjalna prezentacja Luuka de Jonga w klubie. – Dzisiaj jest dzień, w którym wszyscy w klubie jesteśmy bardzo szczęśliwi. Prezentujemy zawodnika, który zna się na swoim fachu. Ta prezentacja to przyjemność, ponieważ Luuk jest zawodnikiem, który może wiele wnieść do zespołu i podoba nam się jego styl bycia. Ronald prosił o niego, a nam udało się go pozyskać w ostatniej chwili – powiedział prezydent katalońskiego klubu Joan Laporta.

Holenderska kolonia w Barcelonie

Zadowolenia z przenosin do stolicy Katalonii nie kryje również sam zawodnik. – Mam nadzieję, że będziemy mieli razem wspaniały sezon i że zdobędziemy wiele tytułów. Zespół przyjął mnie bardzo dobrze. To jest rodzina. Mam również świetne relacje z trenerem i uwielbiam z nim pracować. Jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj jestem. Mogą liczyć na pomoc każdego – powiedział De Jong.

W zespole Barcelony nowy napastnik będzie miał okazje występować z dwójka swoich rodaków – Memphisem Depay’em i Frenkie de Jongiem. – Mam z nimi świetne relacje. Memphisa znam jeszcze z PSV, gdzie grało nam się razem bardzo dobrze i świetnie się rozumiemy. Mam nadzieję, że w Barcelonie będzie wyglądało to podobnie. Frenkiego również znam bardzo dobrze. To będzie przyjemność grać z zawodnikami o takich umiejętnościach – dodał.

Niewiele brakowało, a Luuk De Jong w barwach Barcelony mógłby zadebiutować przeciwko… Sevilli. Tak się jednak nie stanie, bowiem zaplanowane na najbliższy weekend spotkanie zostało przełożone. Doświadczony napastnik będzie natomiast do dyspozycji Ronalda Koemana na zbliżający się wielkimi krokami mecz Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium, który odbędzie się 14 września.

