IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Bernardo Silva

Silva zdecydował się przedłużyć kontrakt z Man City

Klauzula odejścia Portugalczyka wynosi jednak tylko 50 mln funtów

FC Barcelona nadal jest łączona z transferem gwiazdy

Silva nie zniknął z radarów FC Barcelony

Nie jest tajemnicą, że Barcelona od dawna jest zainteresowana supergwiazdą Manchesteru City, Bernardo Silvą. Jednak niepewna sytuacja finansowa klubu uniemożliwiła podpisanie kontraktu z reprezentantem Portugalii, który sam był zainteresowany przeprowadzką do Katalonii.

Transfer wydawał się możliwy tego lata, ponieważ Silva wstrzymywał się z przedłużeniem kontraktu i czekał na ofertę Barcelony, ale tak jak miało to miejsce w przeszłości, mistrzowie La Liga nie byli w stanie wysłać oferty, która przekonałaby City. Ostatecznie Silva podpisał nowy kontrakt z The Citizens, ale drzwi do przyszłej przeprowadzki do Blaugrany nie są jeszcze zamknięte.

Według Mundo Deportivo, chociaż Silva podpisał nowy kontrakt z Manchesterem City, reprezentant Portugalii ma obecnie w umowie klauzulę odstępnego o wartości jedynie 50 milionów funtów (59 milionów euro), co stwarza okazję dla Dumy Katalonii. Jak donoszą hiszpańskie media latem przyszłego roku FC Barcelona znów postara się o transfer gwiazdy City.

Zobacz również: Barcelona liczyła na sprzedaż defensora podczas letniego okienka