FC Barcelona według najnowszych informacji mediów może niebawem rozstać się z jedną ze swoich największych gwiazd. RadioEstadio Noche sugeruje, że szeregi Katalończyków może pożegnać Ansu Fati. Agent piłkarza Jorge Mendez miał zagrozić władzom klubu, że jego klient zmieni pracodawcę, jeśli nie będzie otrzymywał więcej okazji do gry.

FC Barcelona niewykluczone, że wkrótce straci jedną ze swoich gwiazd

Hiszpańskie media sugerują, że Ansu Fati jest rozczarowany swoją sytuację w klubie

Menedżer piłkarz miał już przekazać konkertny komunikat przedstawicielom Blaugrany

Ansu Fati rozstanie się z Barceloną?

FC Barcelona latem zmodyfikowała swój skład. Kluczową postacią jest Robert Lewandowski. Tymczasem na skrzydłach rządzą Ousmane Dembele i Raphinha. Następstwem tego jest to, że Ansu Fati musi się godzić z rolą rezerwowego.

Hiszpański zawodnik latem minionego roku parafował nową umowę z Katalończykami. Dzięki niej Ansu Fati ma broić barw Barcy co najmniej do końca czerwca 2027 roku, Jednocześnie sternicy klubu z La Liga mają możliwość przedłużenia kontraktu z zawodnikiem o kolejne dwa lata.

Tymczasem RadioEstadio Noche daje do zrozumienia, że Hiszpan jest bardzo niezadowolony ze swojej obecnej sytuacji. Do tego stopnia, że zareagował już jego menedżer Jorge Mendez, który postawił sprawę jasno. Jeśli piłkarz nie będzie grał więcej, to jego klient może zmienić pracodawcę.

O Radioestadio Noche afirmou que Ansu Fati e sua comitiva não estão felizes com Xavi e Barcelona e o transferirão se necessário. pic.twitter.com/u5DfVK8UCS — País do Futebol ( de 🏡) (@futebol_pais) October 24, 2022

Ansu Fati najczęściej zaczynał mecze na ławce tym sezonie. W wyjściowym składzie zaczynał zaledwie trzy spotkania. Ogólnie zawodnik rozegrał 15 meczów, zdobywając w nich trzy bramki i trzy asysty.

