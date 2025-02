fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United i Aston Villa były gotowe wyłożyć 70 milionów za Fermina Lopeza

FC Barcelona w tym sezonie w ofensywie stawia przede wszystkim na: Roberta Lewandowskiego, Raphinhę oraz Lamine Yamala. Mocna obsada jest też w środku pola. Jednocześnie Fermin Lopez musi zadowolić się rolą drugoplanową w klubie z Camp Nou. Tymczasem według informacji Sportu piłkarz znajduje się na radarze dwóch ekip z Premier League.

Źródło twierdzi, że Manchester United i Aston Villa były ostatnio poważnie zainteresowane zawodnikiem Barcy. Podobno do tego stopnia, że były gotowe wyłożyć na transakcję 70 milionów euro. W każdym razie 21-latek nie chciał podejmować tematu zmiany barw klubowych. Piłkarz wciąż wierzy, że może być kluczową postacią w Barcelonie, dając to jasno do zrozumienia przedstawicielom władz Barcy.

Lewandowski w Barcelonie nie gra o pieniądze i transfer

Fermin Lopez to dwukrotny reprezentant Hiszpanii, który ma kontrakt ważny z Katalończykami do 2029 roku. Hiszpan to wychowanek klubu, a do pierwszej drużyny Barcelony trafił w lipcu 2023 roku. W tym sezonie rozegrał jak na razie 24 mecze, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich cztery bramki i zaliczył też pięć asyst.

Środkowy pomocnik ma w ekipie z La Liga bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę. O miejsce w składzie rywalizuje między innymi z takimi graczami jak: Gavi, Pedri czy Frenkie De Jong.