Fagioli na wylocie z Juventusu! Dwa kluby chcą go u siebie

Fagioli na celowniku Fiorentiny i Marsylii

Nicolo Fagioli jest głównym tematem w Juventusie w ostatnich godzinach zimowego okna transferowego. Włoski pomocnik jest gotowy na zmianę klubu, a Fiorentina wydaje się najbliższa jego pozyskania. Zawodnik osiągnął już porozumienie w sprawie warunków kontraktu, jednak kluczową kwestią pozostaje finalizacja rozmów między klubami.

Juventus zgodził się na wypożyczenie z obowiązkiem wykupu, ale różnice w oczekiwaniach finansowych nadal blokują sfinalizowanie transakcji. Turyńczycy domagają się 20 milionów euro, natomiast Fiorentina nie chce przekroczyć 15 milionów. Negocjacje trwają, a strony szukają kompromisu, ponieważ do zamknięcia mercato pozostało już niewiele czasu.

Sytuację uważnie obserwuje Olympique Marsylia, który może okazać się groźnym rywalem dla Fiorentiny. Francuski klub jest gotowy zaoferować lepsze warunki finansowe, co mogłoby skłonić Juventus do zmiany decyzji i skierowania Fagiolego do Ligue 1 zamiast Serie A.

Wszystko rozstrzygnie się w ostatnich godzinach okna transferowego. Jeśli Juventus i Fiorentina nie dojdą do porozumienia, pomocnik może pozostać w Turynie co najmniej do lata. Dla klubu z Florencji oznaczałoby to konieczność znalezienia alternatywy w błyskawicznym tempie, a dla zawodnika dalszą niepewność co do jego przyszłości. Ponadto odejście byłoby dla Włocha szansą na regularne występy, bowiem w Turynie gracz mocno stracił w oczach Thiago Motty i nie łapie się do składu Starej Damy.