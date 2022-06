Pressfocus Na zdjęciu: Henrikh Mkhitaryan

Jak informuje Fabrizio Romano, Henrikh Mkhitaryan uzgodnił już warunki kontraktu z Interem i dołączy latem do ekipy wicemistrza Włoch. Armeńczyk przejdzie do nowej drużyny jako wolny agent.

Henrikh Mkhitaryan nosił się z zamieram opuszczenia AS Romy

Ormianinowi zależało na grze w klubie występującym w Lidze Mistrzów

Fabrizio Romano poinformował, że 33-latek przeniesie się latem do Interu Mediolan

Liga Mistrzów kluczowa dla decyzji pomocnika

W tym tygodniu AS Roma przedstawiła Henrichowi Mkhitaryanowi ostatnią ofertę przedłużenia wygasającej w czerwcu umowy. Ormianin nie zdecydował się z niej skorzystać i jasno zakomunikował swoją chęć odejścia z klubu. Największe zainteresowanie usługami 33-latka wykazywał Inter Mediolan. Trener Inzaghi nalegał na sprowadzenie go, ceniąc wysoko doświadczenie zawodnika.

Fabrizio Romano poinformował, że Mkhitaryan przejdzie latem do Interu Mediolan i podpisze dwuletni kontrakt. Padło słynne “Here we go”. Dla 33-latka kluczowa była możliwość gry w Lidze Mistrzów, na co nie mógł liczyć pozostając w Rzymie. Zdaniem dziennikarza do prowadzonej przez Jose Mourinho dołączy natomiast Nemanja Matic.

Dla AS Romy doświadczony pomocnik rozegrał 117 meczów. W ich trakcie strzelił 29 bramek i zanotował 28 asyst. Z Rzymianami sięgnął w tym czasie po puchar Ligi Konferencji Europy.

