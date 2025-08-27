Borussia sięgnie po utalentowanego Portugalczyka. Wzmocni atak

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac - trener Borussii Dortmund

Fabio Silva zasili szeregi Borussii Dortmund

Borussia Dortmund nie zwalnia tempa na rynku transferowym. W ostatnich godzinach niemiecki klub potwierdził pozyskanie dwóch piłkarzy Chelsea – Carneya Chukwuemeki (wykup za 25 milionów euro) oraz Aarona Anselmino (roczne wypożyczenie). Jak się teraz okazuje, to jednak nie koniec zakupów w wykonaniu włodarzy BVB. Według najnowszych doniesień władze zespołu z Signal Iduna Park właśnie finalizują sprowadzenie kolejnego zawodnika, który ma zwiększyć siłę rażenia w formacji ofensywnej ekipy Die Borussen.

Jak poinformował Fabrizio Romano, nowym nabytkiem Borussii Dortmund zostanie bowiem Fabio Silva. 23-letni Portugalczyk przechodzi do drużyny BVB na zasadzie transferu definitywnego z Wolverhampton Wanderers. Napastnik wzmocni linię ataku zespołu Niko Kovaca, gdzie będzie alternatywą i wsparciem dla Serhou Guirassy’ego. Silva podpisze kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku, a kwota całej transakcji wyniesie około 25 milionów euro. To pokazuje, że niemiecki klub ma spore nadzieje co do tego piłkarza.

Fabio Silva w ostatnim sezonie występował na podstawie wypożyczenia w hiszpańskim UD Las Palmas, gdzie z miejsca stał się jedną z gwiazd zespołu. Na boiskach La Ligi rozegrał 25 spotkań, w których zdobył 10 bramek oraz zanotował 3 asysty, czym zwrócił uwagę działaczy Borussii Dortmund. O młodego snajpera zabiegały również włoskie kluby, jednak to gigant z Zagłębia Ruhry był najbardziej konkretny. Wcześniej napastnik przywdziewał koszulki takich drużyn jak FC Porto, PSV Eindhoven czy Anderlecht Bruksela. Teraz jednokrotny reprezentant Portugalii ma przed sobą nowe wyzwanie w niemieckiej Bundeslidze.