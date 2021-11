Bramkarz reprezentacji Anglii Sam Johnstone po zakończeniu obecnego sezonu prawdopodobnie pożegna się z West Bromwich Albion. W czerwcu przyszłego roku wygasa jego obecna umowa. Chętnych do jego sprowadzenia nie brakuje, a wśród kandydatów wymienia się West Ham United i Southampton.

PressFocus Na zdjęciu: Sam Johnstone

Sam Johnstone łączony z West Hamem i Southampton

Johnstone, który przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Anglii przed meczami eliminacji mistrzostw świata z Albanią i San Marino, od lipca przyszłego roku będzie prawdopodobnie wolnym zawodnikiem. Wówczas wygasa jego umowa z West Browmich Albion i już od stycznia będzie mógł prowadzić rozmowy z zainteresowanymi klubami.

Nie ma wątpliwości, że osiągnięcie porozumienia z piłkarzem nie będzie problemem dla żadnego z klubów Premier League. Według Sky Sports najpoważniejszymi kandydatami do jego sprowadzenia są West Ham United i Southampton.

Johnstone z zespołem Młotów był łączony już latem ubiegłego roku i mógł sprowadzić go za sześć milionów euro. Ostatecznie władze West Hamu nie zdecydowały się jednak na taki krok i zamiast niego pozyskali na zasadzie wypożyczenia Alphonse’a Areolę, choć podstawowym bramkarzem zespołu pozostał Łukasz Fabiański.

West Bromwich Albion nie traci nadziei

Nadziei na zatrzymanie bramkarza w swoim zespole nie tracą również przedstawiciele West Bromwich Albion. Menedżer Valerian Ismael powiedział w ubiegłym tygodniu, że klub zintensyfikuje rozmowy z Johnstone’m, mając na celu przekonanie go do podpisania nowego kontraktu.

– Od stycznia rozmowy będą intensywniejsze, ale w tej chwili wszyscy jesteśmy skupieniu na boisku i naszych występach. Wiemy, co musimy zrobić, aby zapewnić sobie dobrą pozycję do negocjacji z nim. To jest gra dla cierpliwych, jak partia szachów. Na pewno chcemy przedłużyć z nim umowę – powiedział Ismael.

– Kiedy twój kontrakt wygasa, masz wybór i całkowicie rozumiem sytuację. Moim zadaniem jest upewnienie go, że West Brom jest w świetnej sytuacji i jest dla niego odpowiednim klubem – dodał.

