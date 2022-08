fot. PressFocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Everton sfinalizował transfer z udziałem Amadou Onany. 20-latek podpisał z angielskim klubem kontrakt na pięć sezonów. W szeregach The Toffees zawodnik będzie grał z ósemką na koszulce.

Everton pozyskał nowego pomocnika

Szeregi The Toffees zasilił Amadou Onana

Suma transakcji z udziałem 20-latka wyniosła podobno blisko 40 milionów euro

Everton z nowym piłkarzem

Everton w trakcie trwającego okna transferowego pozyskał już Jamesa Tarkowskiego, ale na tym klubowe władze nie chciały poprzestać. Biuro prasowe przedstawiciela Premier League przekazało wieści oo pozyskaniu nowego defensywnego pomocnika.

Amadou Onana zasilił szeregi The Toffees. Z klubem z Goodison Park piłkarz związał się aż do 2027 roku. W oficjalnym komunikacie nie pojawiła się informacja o sumie odstępnego. Sky Sports podaje jednak, że mogła to być suma blisko 40 milionów euro (33,5 miliona funtów).

Zobacz także:

Wcześniej w mediach spekulowano, że Onana może wzmocnić West Ham Unite. Ostatecznie strony nie doszły jednak od porozumienia w sprawie warunków transakcji.

Everton ma za sobą już jeden mecz ligowy. Drużyna Franka Lamparda przegrała z Chelsea (0:1). Okazję do rehabilitacji piłkarze The Toffees będą mieć w najbliższą sobotę, mierząc się z Aston Villa. Ogólnie przed Evertonem ciekawy terminarz, bo w kolejnych tygodniach na drodze zespołu Lamparda stana takie ekipy jak: Nottingham Forres, Brentford, czy Leeds. Pierwszym powazniejszym egzaminem może byc bój z Liverpoolemm, który odbędzie się 3 września.

Czytaj więcej: Obrońca West Hamu wymusił transfer wewnątrz Premier League