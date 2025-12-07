Estevao zauroczył giganta. W grze szalony transfer za 120 mln euro!

Estevao tego lata trafił do Chelsea i z miejsca stał się jej gwiazdą. Manchester City dostrzega szansę, aby szybko go przejąć. "Fichajes" informuje o planach giganta.

fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Estevao

Manchester City ma tylko jedną szansę? Wielkie pieniądze za Estevao

Chelsea swego czasu wygrała zaciętą batalię o Estevao, który dopiero tego lata mógł przenieść się do Europy. Wydawało się, że jego debiutancki sezon w Premier League przebiegnie bardzo spokojnie, a tymczasem z każdym tygodniem odgrywa na Stamford Bridge coraz ważniejszą rolę. 18-latek w 20 meczach dla The Blues zgromadził pięć bramek oraz asystę. Zachwycił piłkarski świat w szczególności świetnym występem w Lidze Mistrzów, gdzie strzelił bramkę Barcelonie.

Brazylijczyk imponuje dojrzałością w grze i decyzyjnością. Enzo Maresca wychwala również jego spokojny charakter. W przeciwieństwie do wielu rodaków, on skupia się wyłącznie na piłce. To prawdziwa perełka Chelsea, dlatego nie może dziwić, że inne kluby szukają sposobu, aby go przechwycić.

Plan na transfer Estevao układa Manchester City. Włodarze tego klubu uważają, że z każdym kolejnym rokiem przeprowadzenie tej operacji będzie trudniejsze. Obecnie Brazylijczyk jeszcze nie jest w pełni ukształtowanym piłkarzem i nie ma zbyt dużego wpływu na grę oraz wyniki zespołu. „Fichajes” ujawnia, że Obywatele mogą wyłożyć za niego 120 milionów euro. Taka oferta powinna przynajmniej zastanowić przedstawicieli Chelsea.

Pozyskanie Estevao byłoby pokazem wielkich ambicji Manchesteru City. Pep Guardiola uważa go za jeden z największych talentów świata, które może nawet dorównać Lamine Yamalowi.