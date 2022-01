Źródło: Goal.pl/ The Athletic

Pressfocus Na zdjęciu: Erling Haaland

The Athletic przekazał, że Erling Haaland wcale nie musi trafić do Hiszpanii. Piłkarzem jest zainteresowane wiele klubów, ale teraz w wyścigu o podpis 21-latka prowadzić ma Manchester City.

The Athletic uważa, że faworytem do pozyskania Erlinga Haalanda jest Manchester City

Wielkim zwolennikiem talentu Norwega jest Josep Guardiola

W dodatku ojciec piłkarza przeszłości reprezentował barwy Obywateli

Haaland nową gwiazdą w Manchesterze?

Co najmniej od dekady, ekipy z Manchesteru rywalizują na wzajem o jak największy prestiż w mieście. Według The Athletic, Obywatele zamierzają odpowiedzieć na ostatnie ruchy transferowe Czerwonych Diabłów i pozyskać latem Erlinga Haalanda. W kontrakcie Norwega uaktywni się wówczas klauzula, dzięki której będzie można go pozyskać z BVB za kwotę rzędu 70 – 90 mln euro.

Chętnych na pewno nie brakuje, a ostatnio sporo mówiło się o przejściu 21-latka do FC Barcelony. Za finalizacją całej operacji ma przemawiać to, że piłkarz zostałby twarzą odrodzenia Dumy Katalonii. W dodatku Mino Raiola, reprezentujący interesy zawodnika, miał rozmawiać na ten temat z Joanem Laportą w Turynie, gdzie obie strony podobno zawarły tajemniczy pakt.

Josep Guardiola odmienił The Citizens nie do poznania. Dziś klub ma ogromną przewagę w tabeli i z fotelu lidera spokojnie patrzy w przyszłość. Do tego dzielnie walczy o kolejny tytuł za kadencji Hiszpana, dlatego jest dziś topową marką w Europie. W drużynie mistrzów Anglii nadal brakuje jednak klasycznej dziewiątki. Właśnie tym brakującym elementem dla kierownica z Etihad jest postać Erlinga Haalanda.

Norweg powinien sprecyzować swoje plany do końca stycznia. Działacze z Dortmundu wierzą w pozostanie napastnika jeszcze na kolejny sezon, ale może być to niezwykle trudne do zrealizowania. Na korzyść Man City działa dodatkowo fakt, że w przeszłości ojciec zawodnika, Alfa-Inge również reprezentował błękitną część Manchesteru, co podczas negocjacji może okazać się kluczowe.

Erling Haaland oczekuje od nowych pracodawców bycia kluczową postacią w ich układance. Co prawda, The Citizens pierwotnie chcieli wykupić Harry’ego Kane’a, jednak ten transfer nie dojdzie już do skutku.

