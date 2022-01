PressFocus Na zdjęciu: Renato Sanches

Renato Sanches ponownie jest łączony z przenosinami do Barcelony. Ubiegłego lata na drodze stanęła kontuzja, ale Portugalczyk nadal marzy o grze na Camp Nou.

Le10Sport przekonuje, że powrócił temat transferu Renato Sanchesa do Barcelony

Portugalczyk był łączony z Blaugraną zeszłego lata, ale na drodze stanęła kontuzja

Pomocnik chce trafić na Camp Nou, a Lille musi brać pod uwagę, że jego kontrakt obowiązuje jedynie do 2023 roku

Sanches ponownie łączony z Barceloną

Le10Sport przekonuje, że nadal istnieje możliwość przenosin Renato Sanchesa do Barcelony. Przypomnijmy, że Portugalczyk był łączony z transferem na Camp Nou ubiegłego lata. Wówczas na drodze stanęła kontuzja.

–Miałem trafić do Barcelony zeszłego lata, ale moja kontuzja zrujnowała wszystko. Tylko ze względu na uraz nie gram teraz dla Barçy. Kluby miały już porozumienie. Teraz będę patrzeć na to, co dla mnie najlepsze – mówił 24-latek, który mierzył się wówczas z urazem łąkotki.

Zawodnik najchętniej przeniósłby się do stolicy Katalonii już zimą. Wydaje się jednak, że Blaugrana ma obecnie inne priorytety. Klub pracuje nad odejściem kilku graczy, a ponadto skupia się na pozycji stopera i napastnika. Nic nie jest jednak wykluczone.

Lille oczekiwało za Sanchesa około 30 milionów euro, czyli kwotę przekraczającą możliwości Dumy Katalonii. Mistrzowie Francji muszą jednak mieć na uwadze fakt, iż ich pomocnik ma kontrakt obowiązujący zaledwie do 2023 roku. Jeśli teraz nie pozwolą mu odejść za niezłe pieniądze, niebawem mogą zostać zmuszeni do oddania go za darmo.

24-latek powrócił już do zdrowia. W bieżącym sezonie rozegrał dla Lille 17 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich gola i asystę.

