Erik ten Hag może wrócić na ławkę. Duże zaskoczenie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ajaks Amsterdam myśli o zatrudnieniu Erika ten Haga

Erik ten Hag zakończył swoją trudną przygodę z Manchesterem United w październiku 2024 roku. Mimo że w trakcie pracy na Old Trafford sięgnął po dwa krajowe trofea – Puchar Anglii i Puchar Ligi – nie zdołał przywrócić Czerwonym Diabłom dawnej świetności. Klub długo okazywał mu zaufanie, mimo fali krytyki i rozczarowujących wyników. Ostatecznie jednak słaby początek nowego sezonu przesądził o jego losie.

Od czasu rozstania z Old Trafford Ten Hag pozostaje bez pracy, ale to może się wkrótce zmienić. Jak informuje holenderski De Telegraaf, 55-latek znajduje się w kręgu zainteresowań Ajaksu Amsterdam, który rozważa jego powrót na ławkę trenerską. To właśnie w Ajaksie Ten Hag zbudował swoją renomę, prowadząc drużynę do półfinału Ligi Mistrzów w 2019 roku i sięgając po liczne krajowe sukcesy.

Ajax w tym sezonie był blisko sięgnięcia po mistrzostwo Holandii, jednak na finiszu sezonu musiał uznać wyższość PSV Eindhoven, które zdominowało rywalizację w Eredivisie. Ambicje klubu z Amsterdamu znów nie zostały spełnione, co doprowadziło do ważnej zmiany na ławce trenerskiej. Francesco Farioli, który objął Ajax latem 2024 roku po udanej pracy w OGC Nice, zdecydował się opuścić klub po zaledwie jednym sezonie.