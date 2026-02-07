Enzo Maresca może wrócić do Premier League. Gigant rozpoczął rozmowy

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Manchester City przygotowuje się na erę po Pepie Guardioli

Enzo Maresca objął stery w Chelsea przed sezonem 2024/25. Z londyńskim klubem po Klubowe Mistrzostwo Świata oraz triumf w Lidze Konferencji. Mimo tych sukcesów, na początku stycznia władze The Blues zdecydowały się na rozstanie z włoskim menedżerem, który był poróżniony w sprawie wizji klubu.

45-latek w przeszłości pracował samodzielnie w Leicester City, a także był asystentem Pepa Guardioli w Manchesterze City. To właśnie ten epizod sprawia, że na Etihad Stadium poważnie rozważają jego zatrudnienie. Maresca doskonale zna struktury dziesięciokrotnych mistrzów Anglii, a także filozofię gry i metody pracy hiszpańskiego szkoleniowca, co sprawia, że jest naturalnym kandydatem.

Okazuje się, że Manchester City kontaktował się z Mareską jeszcze przed jego rozstaniem z Chelsea. Rozmowy dotyczyły ewentualnego objęcia stanowiska menedżera w przyszłości. Kontrakt Pepa Guardioli zbliża się bowiem do końca, a w klubie rośnie przekonanie, że Hiszpan może zdecydować się na odejście latem, szukając nowego wyzwania po latach dominacji w angielskiej piłce.

Maresca nie jest jednak jedynym nazwiskiem branym pod uwagę przez Anglików. W kontekście The Citizens wymienia się również takich szkoleniowców, jak Xabi Alonso czy Luis Enrique. Wybór następcy Guardioli może zadecydować o tym, czy Manchester City utrzyma swoją pozycję na szczycie angielskiego futbolu w kolejnych latach.