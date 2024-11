Enrique chce dwie gwiazdy. PSG może sięgnąć głęboko do kieszeni

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG chce wzmonić skład

Paris Saint-Germain nie przeżywa najlepszego okresu, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, gdzie wyniki pozostawiają wiele do życzenia. Po zdobyciu zaledwie 4 punktów w fazie grupowej Ligi Mistrzów, zespół prowadzony przez Luisa Enrique znajduje się poza awansem do play-offów.

Luis Enrique wskazał dwie kluczowe pozycje wymagające wzmocnienia w zimowym okienku transferowym: skrzydłowego oraz napastnika.

Jednym z kandydatów hiszpańskiego szkoleniowca jest Raphinha, brazylijski skrzydłowy FC Barcelony, który w tym sezonie zachwyca swoją grą pod wodzą Hansiego Flicka. Po odejściu Kyliana Mbappe PSG straciło swoją główną gwiazdę w ofensywie, a Raphinha miałby wejść w jego buty.

Brazylijczyk jednak jest zadowolony w Barcelonie. Zarówno sam piłkarz, jak i klub podkreślają, że przynajmniej w najbliższym czasie nie planują się rozstawać. Niemniej jednak PSG dysponuje wystarczająco dużymi środkami finansowymi, aby złożyć ofertę, która będzie ciężka do odrzucenia.

Drugim nazwiskiem na liście życzeń Luisa Enrique jest Viktor Gyokeres. Szwed stał się jednym z najbardziej pożądanych napastników w Europie. W 20. spotkaniach dla Sportingu w tym sezonie strzelił 24 bramki.

Mimo to oba transfery nie będą łatwe do przeprowadzenia. Barcelona nie chce puścić Raphinhi, a sam piłkarz musiałby zostać przekonany do opuszczenia zespołu, w którym obecnie odgrywa kluczową rolę.

Z kolei Sporting nie zgodzi się na odejście Gyokeresa w połowie sezonu, chyba że pojawi się oferta na poziomie 100 milionów euro, co jest wysoką kwotą, nawet dla Paryżan.

