Eintracht Frankfurt chce 80 mln euro za wielki talent. Kluby z Premier League polują na pomocnika

Eintracht Frankfurt ma w swoich szeregach prawdziwy diament. Jak informuje Florian Plettenberg ze stacji "Sky Sport", niemiecki klub wycenił pomocnika Cana Uzuna na 80 milionów euro.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dino Toppmoller

Can Uzun wzbudza ogromne zainteresowanie. Eintracht żąda fortuny za pomocnika

Eintracht Frankfurt ma spore wahania formy w sezonie 2025/26. Choć na inaugurację Ligi Mistrzów rozbił Galatasaray Stambuł (5:1), w kolejnym meczu wyraźnie przegrał z Atletico Madryt (1:5). W 1. Bundeslidze Bayern Monachium również nie pozostawił złudzeń drużynie prowadzonej przez Dino Toppmollera, wygrywając we Frankfurcie (3:0).

Mimo trudności zespołu, w tym sezonie błyszczy Can Uzun. 19-letni turecki pomocnik zachwyca formą. W sześciu meczach niemieckiej ekstraklasy zdobył pięć bramek i dorzucił trzy asysty. Zawodnik także wpisał się na listę strzelców w spotkaniu Ligi Mistrzów.

Władze niemieckiego klubu już zdają sobie sprawę z rosnącego zainteresowania młodym talentem. Jak przekazał Florian Plettenberg, kluby z Premier League uważnie obserwują rozwój zawodnika. Okazuje się, że Eintracht ustalił cenę za Uzuna na 80 milionów euro. Angielskie drużyny latem chętnie sięgnęły po zawodników z Bundesligi. Do Anglii trafili m.in. Florian Wirtz do Liverpoolu czy Nick Woltemade do Newcastle United.

19-latek posiada ważny kontrakt z Eintrachtem do czerwca 2029 roku. Co ciekawe, w umowie nie ma klauzuli odstępnego. Uzun występuje we Frankfurcie od 2024 roku. Wcześniej reprezentował barwy FC Nurnberg, który sprzedał go za 11 milionów euro. W reprezentacji Turcji młody pomocnik ma na koncie trzy występy.