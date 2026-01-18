Dzeko bliski powrotu do Niemiec. Negocjuje ze słynnym klubem

Edin Dzeko, który w przeszłości z powodzeniem grał w Wolfsburgu, może wrócić do Niemiec. Jak podaje w niedzielne popołudnie stacja telewizyjna Sky Sports, prace nad jego ściągnięciem prowadzi bowiem lider 2. Bundesligi - FC Schalke 04 Gelsenkirchen.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Edin Dzeko

Schalke chce zakontraktować Edina Dzeko

Edin Dzeko ma już 39 lat, lecz mimo zaawansowanego wieku wciąż gra w topowej lidze. Doświadczony napastnik obecnie występuje w barwach Fiorentiny, jednak jego pobyt we Florencji nie spełnia oczekiwań. Cały zespół Violi zawodzi na boisku, a Bośniak nie stał się lekarstwem na problemy ofensywne drużyny. W trwającej kampanii rozegrał 18 spotkań i zdobył 2 bramki w Lidze Konferencji, lecz na boiskach Serie A nie zdołał jeszcze wpisać się na listę strzelców. Coraz częściej mówi się więc o możliwym rozstaniu stron już tej zimy.

Jak informuje w niedzielne popołudnie stacja telewizyjna „Sky Sports”, Dzeko może opuścić Fiorentinę podczas trwającego styczniowego okienka transferowego. Według źródła rozmowy w sprawie jego sprowadzenia prowadzi bowiem FC Schalke 04 Gelsenkirchen.

Drużyna Królewsko-Niebieskich jest liderem 2. Bundesligi i walczy o szybki powrót do niemieckiej elity. Rutynowany snajper miałby pomóc zespołowi w realizacji tego celu swoim doświadczeniem oraz spokojem pod bramką rywali. Negocjacje pomiędzy stronami są już zaawansowane i w najbliższych dniach mogą przynieść konkretne rozstrzygnięcia.

Edin Dzeko w latach 2007-2011 był piłkarzem Wolfsburga, dlatego przeprowadzka na Veltins-Arenę oznaczałaby dla niego powrót do Niemiec. W swoim bogatym CV posiada także Romę, Inter Mediolan, Manchester City, FK Teplice, FK Usti nad Labem oraz macierzysty FK Zeljeznicar Sarajewo. Bośniacki atakujący, którego ostatnio łączono również z Genoą, w trakcie kariery rozegrał łącznie 856 meczów, strzelił 371 goli i zanotował 153 asysty. 39-latek nawet u schyłku kariery może być realnym wzmocnieniem Schalke.