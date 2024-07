Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Manchester United

Man United chce sprzedać m.in. Casemiro, Maguire’a i Antony’ego

Manchester United przed rozpoczęciem działań na rynku transferowym przeprowadził poważne zmiany w strukturach klubu. Czerwone Diabły w roli dyrektora generalnego zatrudniły Omara Berradę, natomiast Jason Wilcox będzie pełnił funkcję dyrektora technicznego. Do wspomnianej dwójki dołączył również Dan Ashworth jako dyrektor sportowy. To właśnie ten tercet pod nadzorem Sir Jima Ratcliffe’a ma odpowiadać za transfery przychodzące oraz wychodzące.

Dan Ashworth po przybyciu do Manchesteru miał od razu wziąć się do pracy. Anglik według portalu The Mirror wytypował siedmiu graczy na sprzedaż. Na stworzonej przez niego liście znaleźli się Victor Lindelof, Harry Maguire, Christian Eriksen, Mason Greenwood, Jadon Sancho, Casemiro oraz Antony. Pozbycie się wymienionej siódemki ma zapewnić klubowej kasie przypływ gotówki rzędu ok. 200 milionów funtów. Kwota uzyskana ze sprzedaży niechcianych gwiazd ma zostać przeznaczona na wzmocnienia przed startem sezonu.

Z tego grona na pewno przyszłości na Old Trafford nie ma dwóch graczy. Jadon Sancho oraz Mason Greenwood nie są mile widziani w klubie przez Erika ten Haga. Z kolei Antony, Casemiro oraz Eriksen zostali wystawieni na sprzedaż ze względu na niesatysfakcjonującą formę prezentowaną w ubiegłych rozgrywkach. W przypadku Maguire’a i Lindelofa kwestia sprzedaży w dużej mierze zależeć będzie od wysokości oferty, która wpłynie do Manchesteru United.