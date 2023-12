Bayern Monachium ogłosił, że Bryan Zaragoza w lipcu dołączy do drużyny prowadzonej przez Thomasa Tuchela. Dyrektor sportowy Bawarczyków Christoph Freund wskazał zalety nowego nabytku mistrza Niemiec. - Jest nieprzewidywalny i bramkostrzelny - przyznał.

IMAGO / Samuel Carreno Na zdjęciu: Bryan Zaragoza

Bryan Zaragoza podpisał kontrakt z Bayernem Monachium

Umowa wejdzie w życie pierwszego lipca 2024 roku

Bawarczycy są zachwyceni nowym nabytkiem

Dyrektor sportowy Bayernu wskazał zalety Zaragozy

Bayern Monachium w środę po południu poinformował, że nabył prawa do karty zawodniczej Bryana Zaragozy. Reprezentant Hiszpanii do zespołu mistrza Bundesligi przeprowadzi się 1 lipca 2024 roku i do tego czasu nadal będzie przywdziewał koszulkę Granady.

22-latek kosztował 13 milionów euro, a z niemieckim klubem związał się długoterminowym kontraktem. Zalety nowego nabytku Bayernu Monachium wskazał dyrektor sportowy Bawarczyków – Christoph Freund – który odpowiada za ruchy transferowe.

– Bryan Zaragoza jest bardzo szybkim i niezwykle zwinnym skrzydłowym, który może grać na obu stronach boiskach. Jest nieprzewidywalny, bramkostrzelny oraz bardzo dobry w sytuacjach “1 na 1”. Cieszymy się, że latem do nas dołączy – powiedział dyrektor sportowy Bayernu Monachium Christoph Freund cytowany przez Fabrizio Romano.