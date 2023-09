IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Eric Garcia

Garcia trafił na wypożyczenie do Girony

Barcelona chciała zatrzymać defensora

22-latek chciał odejść, by móc regularnie występować

Barcelona nie chciała oddać Garcii do Girony

Girona chciał pozyskać Garcię w miejsce Santiego Bueno. Zwolennikiem tego ruchu był szczególnie szkoleniowiec ekipy z La Liga Michel, który jest wielkim fanem telentu 22-letniego środkowego obrońcy.

FC Barcelona robiła wszystko, by zatrzymać swojego zawodnika, ale ostatecznie niechętnie zgodziła się na wypożyczenie Garcii. – Cała operacja była bardzo skomplikowana, ponieważ Barcelona nie chciała dopuścić do tego ruchu. Jednak Eric chciał trafić do naszego klubu i to pokazało, jakim jest zawodnikiem. Chce czuć się ważny i grać, bo wie, że jeszcze może się rozwijać piłkarsko – przyznał Carcel.

– Po odejściu Santi Bueno założenie było jasne. Gdyby Eric nie przybył, nie podpisalibyśmy kontraktu z nikim innym, ponieważ mamy wielu środkowych obrońców – wyjaśnił.

Eric Garcia trafił do Girony na roczne wypożyczenie. Po tym okresie prawdopodobnie wróci do drużyny Xaviego Hernandeza.

