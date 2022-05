Pressfocus Na zdjęciu: Philippe Coutinho

Zgodnie z doniesieniami angielskich mediów Aston Villa jest w trakcie negocjacji z FC Barceloną odnośnie transferu definitywnego Philippe Coutinho. Klub nie zamierza jednak płacić klauzuli odstępnego Brazylijczyka, wynoszącej 40 milionów euro. Ich oferta opiewa na ok 20 milionów euro, co o dziwo satysfakcjonuje włodarzy Blaugrany. Portal Goal.com donosi, że do walki o kupno pomocnika włączyło się Newcastle, które jest w stanie wyłożyć wymagane 40 milionów.

Philippe Coutinho chciałby na stałe zostać w Aston Villi

Klub negocjuje obecnie z Barcą jego transfer

W operację próbuje się włączyć Newcastle, które oferuje większe pieniądze

Barca z ukłonem w stronę zawodnika

Przygoda Philippe Coutinho nie potoczyła się tak, jakby obie strony tego oczekiwały. Brazylijczyk na Camp Nou miewał przebłyski, jednak liczba bezbarwnych występów w połączeniu z licznymi problemami zdrowotnymi zaważyła na decyzji Barcy o sprzedaży pomocnika. W styczniu 29-latek został wypożyczony do Aston Villi, gdzie z miejsca stał się gwiazdą drużyny. Znakomite występy Brazylijczyka znalazły uznanie w oczach trenera który nalegał na wykupienie go z Dumy Katalonii.

W umowie między klubami zawarto klauzulę o możliwości wykupienia Coutinho z Barcy za kwotę 40 milionów euro. Takie pieniądze były poza zasięgiem Aston Villi, dlatego klub od jakiegoś czasu negocjuje możliwość obniżenia tej kwoty. Takie rozwiązanie akceptuje Barca, której zależy na pozbyciu się zawodnika. Pensja Coutinho stanowiła bowiem ogromne obciążenie dla budżetu płacowego.

Zainteresowane transferem Philippe Coutinho było także Newcastle, które dysponuje budżetem nieporównywalnie większym od Aston Villi. Sroki złożyły nawet Barcy ofertę kupna Brazylijczyka opiewającą na 40 milionów euro. Klub kierując się także opinią i dobrem zawodnika jest bardziej skłonny sprzedać go za dużo mniejszą kwotę do drużyny prowadzonej przez Stevena Gerrarda.

Barcelona zamknęła transfer Philippe Coutinho do Aston Villi za około 20M euro zachowując sobie 50% od przyszłej sprzedaży. [Gerard Romero] (1️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) May 10, 2022

Gerard Romero informuje, że FC Barcelona doszła już do porozumienia z Aston Villą, a klub wykupi Coutinho za 20 milionów euro. Blaugrana zagwarantowała sobie także 50% dochodu od przyszłych transferów piłkarza.

