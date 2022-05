Źródło: The Athletic

Paul Pogba ma kontrakt ważny z Man Utd do końca czerwca tego roku. The Athletic podaje, że Francuz odrzucił propozycję Manchesteru City w sprawie transferu do tej ekipy.

Wciąż niejasna jest przyszłość Paula Pogby

Nowe wieści na temat przyszłości reprezentanta Francji przekazał The Athletic

Rynkowa wartość zawodnika wynosi 55 milionów euro

Pogba nie chce grać w Man City

Paul Pogba to bez wątpienia jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Jeszcze niedawno media przekonywały, że zawodnik jest głównym celem PSG i Juventusu. Ostatnio natomiast światło dzienne ujrzały wieści, że 29-latek może zasilić szeregi Manchesteru City.

Mistrz świata z 2018 roku wciąż nie zdecydował się na parafowanie nowego kontraktu z Man Utd. Pogba jednocześnie wciąż nie podjął decyzji na temat swojej przyszłości. The Athletic podało z kolei, że zawodnik odmówił zawarcia umowy z Manchesterem City.

Brytyjscy dziennikarze podawali, że Pogba może parafować z klubem z Etihad Stadium umowę na cztery lata z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Francuz jednak nie wyraził chęci na to, aby zasilić szeregi odwiecznego rywala Manchesteru United.

Pogba trafił do Man Utd w 2016 roku. W tej kampanii rozegrał 20 spotkań, w których strzelił jednego gola. Na koncie piłkarza znalazło się też dziewięć asyst. Rynkowa wartość piłkarza to natomiast 55 milionów euro.

Zawodnicy Czerwonych Diabłów mają do rozegrania jeszcze tylko jedno spotkanie ligowe w tej kampanii. Drużyna z Old Trafford w ostatniej kolejce zmierzy się z Crystal Palace.

