IMAGO / Oscar Barroso Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti jest niezadowolony z braku solidnego snajpera na przyszły sezon

Real Madryt ściągnął do siebie Joselu, ale to może okazać się za mało

Włoski szkoleniowiec chciałby u siebie Dusana Vlahovicia

Carlo Ancelotti naciska na Real Madryt. Na celowniku Dusan Vlahović

Real Madryt stracił tego lata Karima Benzemę, który udał się na piłkarską emeryturę do Al-Ittihad. W tej sytuacji Królewscy zostali bez napastnika z najwyższej światowej półki. Co prawda klub ściągnął Joselu, ale Carlo Ancelotti twierdzi, że to nie będzie wystarczająca opcja.

Włoski trener marzył o transferze Harry’ego Kane’a, ale to nie doszło do skutku. Według Sky Sports kolejnym napastnikiem na liście życzeń Ancelottiego jest Dusan Vlahović z Juventusu. To właśnie Serb miałby rozwiązać kłopoty Los Blancos na pozycji napastnika. W ostatnim czasie wiele mówi się o jego odejściu z drużyny Starej Damy, co może oznaczać, że ten ruch jest dość prawdopodobny.