Karl-Heinz Rummenigge uważa, że nigdy nie zobaczymy duetu Roberta Lewandowskiego z Erlingiem Haalandem. Były prezes zarządu Bayernu Monachium uważa, że rekordowi mistrzowie Niemiec muszą grać z jednym wysuniętym napastnikiem.

Bayern Monachium jest jednym z kandydatów do zatrudnienia Erlinga Haalanda

Karl-Heinz Rummenigge uważa, że Norweg tego lata opuści Borussię Dortmund, ale w Bayernie Monachium brakuje miejsca dla dwóch snajperów tej klasy

“Duet Lewandowski-Haaland? To by nie zadziałało”

Nie jest tajemnicą, że tego lata wszystkie największe europejskie marki stoczą walkę o podpis Erlinga Haalanda. Klauzula w kontrakcie Norwega ulegnie znacznemu obniżeniu, przez co pojawi się możliwość sprowadzenia młodego napastnika o ogromnym talencie za promocyjną cenę.

Rzecz jasna, Bayern Monachium również monitoruje sytuację 21-latka. Były prezes zarządu Die Roten uważa jednak, że nie zobaczymy gwiazdorskiego duetu napastników w Bawarii.

– Myślę, że to bzdura, to by nie zadziałało. Jestem przekonany, że Bayern wie, jaką wartość ma Robert Lewandowski – powiedział Karl-Heinz Rummenigge, wierząc, że rekordowi mistrzowie Niemiec postawią na przedłużenie kontraktu z kapitanem reprezentacji Polski. Uważa jednocześnie, że nie będzie wówczas w Monachium miejsca dla Haalanda. – Nie zmienia się systemu opracowanego podczas najlepszej dekady w historii klubu dla jednego gracza – dodał.

Rummenigge sądzi też, że ten, kto sprowadzi Norwega, będzie musiał sięgnąć bardzo głęboko do kieszeni.

– To całkiem realne, że Haaland będzie chciał podnieść swoją pensję do poziomu Neymara, Leo Messiego czy Cristiano Ronaldo przy podpisywaniu nowego kontraktu. Nic w tym dziwnego. Kupując Haalanda, kupuje się przyszłość, talent i obietnicę – powiedział Niemiec. Nie pozostawił jednak wątpliwości, kto w obecnej sytuacji jest lepszym snajperem. – Za kilka lat Norweg może mieć przewagę ze względu na swój wiek, ale dziś Lewandowski jest punktem odniesienia. To idealny środkowy napastnik. Nawet Cristiano Ronaldo nie gra tak dobrze na środku ataku – zakończył pewny swego Rummenigge.

Haaland obecnie leczy kontuzję, ale na początku sezonu nie spuścił z tonu. W dziesięciu spotkaniach obecnego sezonu strzelił dla Borussii Dortmund trzynaście bramek i dołożył do tego cztery asysty.

