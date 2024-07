Dovbyk coraz bliżej nowego klubu. Negocjacje jeszcze trwają

AS Roma intensywnie pracuje nad zakontraktowaniem ukraińskiego napastnika Artema Dovbyka z Girony. Florent Ghisolfi, dyrektor sportowy klubu, osobiście udał się do Hiszpanii, aby dopiąć szczegóły transferu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Artem Dovbyk

Dovbyk wkrótce zostanie zawodnikiem AS Romy

We wtorek Florent Ghisolfi spotkał się osobiście z Artemem Dovbykiem, aby omówić warunki indywidualnego kontraktu. Z kolei w środę planowane są rozmowy z Gironą. Roma złożyła ofertę wynoszącą około 30 milionów euro plus 5 milionów w bonusach, aby sfinalizować transfer, jednak do pełnego porozumienia z Hiszpanami jeszcze nie doszło. Girona, oczekując 35 milionów euro plus bonusy, nadal prowadzi rozmowy, aby osiągnąć satysfakcjonujące obie strony porozumienie. Agenci są optymistyczni i wierzą, że ostateczna kwota transferu wyniesie około 32 milionów euro plus dodatkowe bonusy.

27-letni Artem Dovbyk wyraził zgodę na przeprowadzkę do Romy, odrzucając przy tym ofertę Atletico Madryt. Jego decyzja pokazuje determinację i chęć dołączenia do włoskiego klubu, który stara się wzmocnić swoją linię ataku przed nadchodzącym sezonem.

Ostateczna decyzja w sprawie transferu może zapaść w ciągu najbliższych dni. Obie strony są zdeterminowane, aby sfinalizować umowę, a Ghisolfi ma nadzieję, że jego osobista obecność w Hiszpanii przyspieszy negocjacje. Wszystko wskazuje na to, że kolejne godziny będą kluczowe dla powodzenia tego transferu. Jednak biorąc pod uwagę, że wszystkie strony dążą do szybkiego porozumienia, można spodziewać się, że finał negocjacji będzie pozytywny.

