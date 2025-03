Donnarumma szykuje się na transfer. Możliwy koniec ery w PSG

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma może zostać następcą Yanna Sommera w 2026 roku

Gianluigi Donnarumma ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do końca czerwca 2026 roku. W każdym razie ostatnio nie brakuje spekulacji, sugerujących, że 26-latek zmieni klub. Interesujące informacje podał portal TodoFichajes.com.

Źródło przekazało, że chęć pozyskania reprezentanta Włoch miała dopaść działaczy Interu Mediolan. Jest to o tyle ciekawe, że Donnarumma, zanim trafił do PSG, to reprezentował barwy AC Milan. W każdym razie ewentualna transakcja z udziałem golkipera miałaby dojść do skutku latem 2026 roku, gdy Włoch będzie do wzięcia za darmo.

Zobacz również: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A? (WIDEO)

W mediolańskiej ekipie Donnarumma miałby zastąpić Yanna Sommera, który może wkrótce ogłosił zakończenie kariery. 36-latek ma umowę ważną z klubem ze Stadio Giuseppe Meazza jeszcze przez 1,5 roku i na dzisiaj nic nie wskazuje na to, aby została ona przedłużona.

Inter jednocześnie ma nadzieję, że Donnarumma zdecyduje się na powrót do ojczyzny do miasta, które bardzo dobrze zna. Można się jednak spodziewać, że ewentualny transfer z udziałem zawodnika do Czarno-niebieskich wywołałby mnóstw kontrowersji.

W tym sezonie Donnarumma wystąpił jak na razie w 31 spotkaniach. Puścił w nich 29 bramek, notując też dziewięć meczów bez straty gola. Rynkowa wartość 71-krotnego reprezentanta Włoch kształtuje się w wysokości 35 milionów euro.

Czytaj także: Real stawia na ukryty talent zamiast Zubimendiego i Fernandeza