Real Madryt od dłuższego czasu rozgląda się za ewentualnym następcą Luki Modricia. Fichajes.net dał do zrozumienia, że Enzo Fernandez i Martin Zubimendi nie zasilą Los Blancos.

fot. CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt celuje w transfer Angelo Stillera

Real Madryt na dzisiaj nie bierze pod uwagę sfinalizowania transferu z udziałem Enzo Fernandeza oraz Martina Zubimendiego, którzy byli łączeni z transferem do giganta La Liga. Zarząd stołecznej ekipy po zakończeniu kariery przez Toni Kroosa i zbliżającym się pożegnaniu z Luką Modriciem uznał według wieści Fichajes.net, że realną opcją na wzmocnienie drużyny ma być Angelo Stiller.

Zawodnik aktualnie broni barw VfB Stuttgart. Tymczasem klauzula odstępnego zapisana w umowie piłkarza ma wynieść ponad 36,5 miliona euro. Taki stan rzeczy ma sprawiać, że piłkarz jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla Realu.

Hiszpański serwis, zajmujący się tematyka transferową przypomina, że Stiller w przeszłości wzbudził już zainteresowanie innej ekipy z ligi hiszpańskiej. Chęć pozyskania zawodnika rozważała FC Barcelona. Aktualnie gotowy na zakontraktowanie zawodnika jest klub z Madrytu.

Za ewentualną przeprowadzką Stillera do Realu może przemawiać też to, że piłkarz jest związany z tą samą agencją menedżerską, do której należy Toni Kroos. Mowa o agencji Sports 360. Taki czynnik może pomóc przy sfinalizowaniu ewentualnej transakcji.

W tym sezonie urodzony w Monachium zawodnik wystąpił w 39 meczach. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył też sześć kluczowych podań. Stiller ma też na swoim koncie trzy występy w reprezentacji Niemiec.

