Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Diogo Costa może zastąpić Edersona na Etihad Stadium

Ederson nie rozgrywa najlepszego sezonu w barwach Manchesteru City. Brazylijski bramkarz popełnił kilka kuriozalnych błędów, które doprowadziły do straty goli. Podczas najbliższego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej dojdzie do przebudowy składu zespołu z Etihad Stadium. Niewykluczone, że ofiarą rewolucji będzie właśnie 31-letni golkiper, tym bardziej że kontrakt doświadczonego zawodnika obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku.

Przypomnijmy, że 29-krotny reprezentant Canarinhos już poprzedniego lata był poważnie łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej, a temat jego przenosin na Bliski Wschód może wrócić na tapet zaraz po zakończeniu aktualnej kampanii. Dlatego włodarze Manchesteru City rozglądają się powoli za następcą Brazylijczyka. Jak poinformował Santi Aouna z portalu “Foot Mercato”, głównym celem angielskiego klubu będzie bramkarz FC Porto – Diogo Costa.

W ostatnich latach 25-letni golkiper udowodnił swoją wartość, co zaowocowało powołaniem do drużyny narodowej. Diogo Costa jest obecnie wyborem numer jeden między słupkami reprezentacji Portugalii, dla której rozegrał dotychczas 32 spotkania, wpuścił 22 gole i zachował 16 czystych kont. Mierzący 186 centymetrów bramkarz swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w FC Porto, którego bluzę przywdziewa do dzisiaj. Portugalczyk to aktualnie jedna z największych gwiazd ekipy Smoków.