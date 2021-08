Angel Di Maria w rozmowie z TyC Sports wypowiedział się na temat Lionela Messiego, Kuna Aguero czy Cristiano Ronaldo. Argentyńczyk uważa, że CR7 “umarłby”, byle dołączyć do Paris Saint-Germain, ale cieszy się, że to jego rodak ostatecznie trafił do stolicy Francji.

Angel Di Maria udzielił wywiadu TyC Sports

W nim Argentyńczyk wypowiedział się na temat Kuna Aguero, Leo Messiego czy Cristiano Ronaldo

Gracz PSG uważa, że CR7 bardzo chciałby dołączyć do jego drużyny, ale cieszy się, że zamiast Portugalczyka do Paryża trafił Messi

“Aguero chciałby się zabić z powodu swojej sytuacji”

Angel Di Maria udzielił wywiadu TyC Sports, w którym wypowiedział się na temat kilku swoich kolegów z boiska. Jednym z poruszonych tematów była sytuacja Kuna Aguero. Napastnik dołączył za darmo do Barcelony, by występować w jednej drużynie z Leo Messim tylko po to, by ten przeszedł do Paris Saint-Germain.

– Kun chciałby się zabić, co innego mógłby zrobić – odpowiedział Di Maria ze śmiechem. – Abstrahując od tego [odejścia Messiego – przyp. PP], najgorszą rzeczą dla niego jest kolejna kontuzja i kilkutygodniowa przerwa w grze. To najsmutniejsza kwestia – dodał Argentyńczyk.

“Ronaldo umarłby, by przejść do PSG”

Cristiano Ronaldo był inną gwiazdą, którą w tym okienku łączono z transferem z Juventusu do Paris Saint-Germain. Choć pojawiły się informacje, jakoby Portugalczyk miał przenieść się do stolicy Francji za rok jako wolny gracz, Di Maria uważa, że jego były kolega z szatni żałuje, że nie reprezentuje barw PSG.

– Cristiano musi chcieć się zabić przez to, że nie jest w PSG. Liczba graczy najwyższej jakości, którą ma teraz Paris Saint-Germain jest wyjątkowa. To nie zdarza się często klubom, a świetni zawodnicy zawsze chcą grać z najlepszymi. Cristiano z pewnością chciałby tu być, ale klub sprowadził Messiego i na szczęście jest znacznie lepszy – powiedział Argentyńczyk, chwaląc kolegę z reprezentacji.

– Dla mnie gra z Messim jest bardzo łatwa. Jeśli biegniesz, on poda ci piłkę prosto pod nogi. Nie można mieć wymówek. Mam z nim wyśmienitą relację, zarówno na boisku, jak i poza nim. Łatwo zrozumieć, czego on chce. Messi jest z innego świata. Kopniesz do niego kamień, a on go zatrzyma. Podaje ci bez najmniejszego wysiłku, myśli szybciej niż ktokolwiek inny. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Grałem z Cristiano, Neymarem, Kylianem Mbappe, Wayne’em Rooneyem, Robinem Van Persie, Zlatanem Ibrahimoviciem, Karimem Benzemą czy Garethem Bale’em i szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem kogoś takiego, jak Messi. Jest unikalny. Myślę, że będzie mu tu lepiej niż w Katalonii – dodał były gracz Realu Madryt.

Paris Saint-Germain już w środę rozegra spotkanie drugiej kolejki Ligue 1 przeciwko Strasbourgowi. Ani Di Maria, ani Messi nie zostali jednak powołani, bo wciąż dochodzą do normalnej dyspozycji po krótkich wakacjach.

Paris Saint-Germain Strasbourg 1.26 7.20 13.0 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 14. sierpnia 2021 20:20 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin